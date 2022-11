Micol Incorvaia derisa al GFVip: “Sporca non lava i capelli, modifica le foto”

All’inizio Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli se ne sono dette di tutti i colori, ma poi hanno sancito una santa alleanza nella crociata contro Micol Incorvaia. Le due concorrenti adesso sono le villain della casa del GF Vip e come poche altre smuovono dinamiche tra ship, litigate e intrighi. Ieri però il ciclone spagnolo ha esagerato dicendo che Micol Incorvaia non si lava i capelli e che per questo fa schifo.

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?’”.

Edoardo Donnamaria si è messo a ridere ed ha risposto: “Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti“.

Micol Incorvaia, gli attacchi di Antonella Fiordelisi: “Modifica tutte le sue foto”.

Antonella invece è tornata ad accusare Micol Incorvaia di abuso di FaceApp: “La cosa che voglio dire io è che lei in apparenza è un po’ diversa da me e te come ragazza. lei non si mette i tacchi dice che non ama il trucco. Poi però mi hanno fatto vedere il suo profilo Instagram ed era tutta modificata, tutta truccata e tutta faceappata. Poi dice che non le piace il trucco, le modifiche e i tacchi? Dice anche che non le piace mettersi in mostra. Però io mi chiedo perché modifica così le foto. Poi ha detto che noi sembriamo zo**ole? Allora anche lei si mette la gonna che si vede tutto con le calze, uno può pensare questo. Lei l’ha detto! Sembra che lei qui voglia apparire come ragazza semplice così piace di più alle donne“.