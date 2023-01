Micol ha violato il regolamento del GF Vip, il video incriminato

In questi giorni un’ex gieffina ha fatto luce su una possibile trasgressione del regolamento da parte di Micol Incorvaia avvenuta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dana Saber, fresca di uscita dalla casa di Cinecittà, ha massacrato i suoi ex coinquilini (che ha anche chiamato barboni) e tra le tante cose ha accusato Micol di aver tenuto in mano due carte durante il momento delle nomination nella stanza super led.

Micol e le due carte in mano: lo sfogo di Dana Saber: “Ha nominato chi fa comodo al branco”.

“Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. – ha detto Dana – Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo. […] Chi mi stava antipatico tra i vipponi? Oddio ragazzi farei prima a dirvi chi erano i pochi che mi stavano simpatici”.

Anche su Twitter i telespettatori hanno commentato il video pubblicato da Dana Saber (qui per vederlo): “Comunque si dai, la Incorvaia è stata beccata. Meglio tenere due carte in mano così in base a quello che votano gli altri si può scegliere o una o l’altra”. “Dana avrà anche sbagliato e può non piacervi però ha ragione. In questo video si vede chiaramente che ha dure carte in mano e le tiene una sopra l’altra. Non mi sembra che si sia sbagliata le sistema anche”. “Ma solo io non mi ero accorta che la Incorvaia durante la nomination ha tenuto due carte in mano?”

Comunque questa nuova moda di parlare con così tanta facilità di ‘branco’ è davvero fastidiosa. Sicuramente Micol avrà avuto la sua strategia o le sue motivazioni per nominare George, ma non c’entra nulla ‘il branco’, che nemmeno c’è.