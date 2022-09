Micky, cane abbandonato e legato ad un albero a Pisa

A Calcinaia un cane di nome Micky è stato trovato abbondonato e legato attaccato ad un albero, adesso cerca una famiglia.

L’abbandono di animali sta diventando una pratica sempre più frequente in questi ultimi tempi. Vedi l’aumento dei costi e l’era post Covid, a rimetterci sono sempre i nostri amici a quattro zampe. L’ultima vittima arriva dalla provincia di Pisa e si chiama Micky. Il piccolo animale è stato trovato legato ad un albero, solo e senza cibo e acqua. Chissà da quanto tempo era lì.

Abbandonato e legato ad un albero: cane Micky ricomincia una nuova vita

L’avvenimento è accaduto in provincia di Pisa, precisamente nel comune di Calcinaia. Ad avvistarlo è stato un passante che dal caso passeggiava nei pressi di Ponte alla Navetta insieme al suo cane e se non l’avesse avvistato sarebbe andato incontro ad un destino certo. Secondo i primi accertamenti, non è chiaro da quanto tempo il cane fosse lì.

L’uomo, dopo il ritrovamento, ha quindi deciso di salvarlo e dopo averlo slegato ha chiamato le persone di competenza che potessero prendersi cura di lui. Il cagnolino, rinominato Micky, è stato portato presso il Parco canile la Valle Incantata di Lajatico, gestito dall’associazione Amici degli amici a 4 zampe. In questa struttura sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno e presto potrà essere adottato e ricominciare una nuova vita.

L’abbandono di animali domestici è un reato e può essere punito con l’arresto fino ad un anno o con una multa che parte da 1.000 fino a 10.000 euro. La prima cosa da fare quando si trova un animale abbandonato è avvertire la polizia stradale (112), si che ci si trovi in autostrada o in una piccola strada di campagna. Inoltre è meglio non raccogliere l’animale abbandonato e aspettare chi di competenza. Se invece ci si trova in un area urbana, meglio rivolgersi al Comando della Polizia Municipale. In alternativa esiste il comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente al numero verde 800 253 608.