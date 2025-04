Mickey Rourke escluso dal GF VIP UK dopo 6 giorni per omofobia e insulti verso i concorrenti

Mickey Rourke è stato espulso dal Grande Fratello VIP inglese dopo solo sei giorni a causa di comportamenti omofobi e offensivi nei confronti di altri concorrenti. La sua partecipazione alla ventiquattresima edizione del reality era iniziata con polemiche, in particolare durante una conversazione con Jojo Siwa, una cantante e ballerina dichiaratamente queer. Rourke le ha chiesto se fosse fidanzata e se le piacesse “i ragazzi o le ragazze”, e quando Siwa ha menzionato la sua partner non binaria, Rourke ha risposto: “Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay”. Questa affermazione ha indignato il pubblico e la stessa Siwa, che ha accusato l’attore di omofobia.

Malgrado un richiamo della produzione a mantenere un linguaggio rispettoso, Rourke ha continuato a comportarsi in modo inappropriato, esprimendo desiderio di far uscire rapidamente la “lesbica”. Inoltre, ha attaccato il modo di cucinare di Patsy Palmer e ha avuto un acceso scontro verbale con Chris Hughes, il conduttore del programma. Nonostante le sue scuse, Rourke ha mostrato recidività nel suo comportamento offensivo, costringendo gli autori del programma a prendere la decisione di espellerlo.

L’esperienza di Rourke nel reality, iniziata tra polemiche, si è conclusa bruscamente per garantire il rispetto degli standard etici e comportamentali richiesti dal programma, a testimonianza della tolleranza zero verso l’omofobia e le offese verbali in contesti pubblici come quella del Grande Fratello.