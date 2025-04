Mickey Rourke a rischio squalifica al GF Vip inglese: “Omofobo”

Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Celebrity Big Brother, il Grande Fratello Vip inglese, che vede tra i concorrenti Jojo Siwa, Mickey Rourke e una vincitrice di RuPaul’s Drag Race UK. Dopo meno di 48 ore ci sono stati già dei conflitti, culminati con un ammonimento che potrebbe portare a squalifiche. Rourke ha rivolto a Jojo Siwa domande intrusive sulla sua sessualità, chiedendole se fosse fidanzata e se le piacesse più i maschi o le femmine. Jojo ha risposto chiaramente di essere occupata e di avere una partner non binaria, ma Rourke ha poi fatto una dichiarazione offensiva, dicendo che non sarebbe più gay. Jojo ha difeso la sua posizione affermando che resterà gay e felice nella sua relazione.

In un successivo dialogo con Chris Hughes, Rourke ha espresso l’intenzione di votare per eliminare Jojo, definendola “la lesbica”, e ha utilizzato anche un termine omofobo. Jojo ha reagito, evidenziando che le sue affermazioni sono discriminatorie. Il Grande Fratello ha richiamato Rourke in confessionale, ricordandogli le regole riguardo al linguaggio offensivo, e ha emesso un avviso formale per le sue dichiarazioni. Rourke ha tentato di scusarsi, affermando di non aver avuto cattive intenzioni e di aver parlato senza pensare. Tuttavia, ha riconosciuto di trovarsi in difficoltà per le sue parole. Il dibattito sull’atteggiamento di Rourke e le conseguenze delle sue azioni rimane aperto, scatenando discussioni sulla tolleranza e il rispetto all’interno della casa.