Mick Mars lascia i Mötley Crüe per motivi di salute: l’annuncio

Mick Mars, chitarrista dei Mötley Crüe, ha annunciato di dover lasciare la band alla vigilia di un nuovo tour per problemi di salute.

I Mötley Crüe torneranno a esibirsi in Italia nel 2023, ma lo faranno senza Mick Mars. Lo storico chitarrista della band americana ha infatti annunciato il proprio ritiro dal gruppo. Con un comunicato che ha sconvolto tutti i fan del gruppo di Home Sweet Home, il talentuoso artista ha annunciato di dover alzare bandiera bianca alla vigilia di un nuovo tour mondiale a causa di problemi di salute. Una decisione dolorosa che è stata però accettata dal gruppo, che ha scelto di andare avanti anche in suo onore.

Mötley Crüe: Mick Mars lascia la band

Ad annunciare questa notizia inaspettata è stato lo stesso gruppo californiano con un comunicato ufficiale. La band ha salutato il grande Mick Mars e ha confermato che andrà avanti, con al suo posto un sostituto di grande livello, John 5, ormai ex chitarrista della band di Rob Zombie.

I motivi di questo addio improvviso non sono stati nascosti: “Accettiamo la decisione di Mick di ritirarsi della band a causa dei problemi di salute. Abbiamo osservato Mick gestire la sua spondilite anchilosante per decenni e ci è sempre riuscito con il massimo del coraggio e della grazia. Dire ‘basta, è abbastanza’ è l’ultimo atto di coraggio“.

Mick Mars resterà nel gruppo per i prossimi album?

Dopo aver sottolineato quanto sia stato importante Mars per creare il suono che ha reso i Mötley Crüe riconoscibili in tutto il mondo, il gruppo ha voluto annunciare la volontà di seguire il suo desiderio, e quindi di non cancellare gli appuntamenti già annunciati, ma di andare avanti con un altro chitarrista a bordo.

Non sappiamo per il momento se il 71enne chitarrista americano, che da anni soffre del dolore cronico causato dalla spondilite anchilosata, una malattia reumatica, farà ancora parte del gruppo almeno per le registrazioni in studia. La cosa che appar ecome certa è, però, che la sua carriera su un palco finisce qui.