Mick Mars anticipa il suo debutto da solista

L’uscita di The other side of Mars è prevista per il 23 febbraio.

Mick Mars, l’ex chitarrista dei Motley Crue, ha reso disponibile all’ascolto “Right Side of Wrong“, il secondo singolo estrapolato dall’album “The other Side of Mars” con cui debutterà come solista.

Il debutto come solista

Con il nuovo brano “Right Side of Wrong“, Mick Mars si distanzia dallo stile dei Motley Crue, gruppo del quale faceva parte l’artista fino allo scorso anno, quando era uscito a causa di alcuni problemi di salute.

“The Other Side Of Mars” è atteso per il 23 febbraio 2024, ed uscirà sotto l’etichetta di Mars stesso, 1313 LLC. Per chi desiderasse acquistarlo nei formati Cd e Lp, sia firmati dall’artista che non, può già fare il preorder sul sito.

Tramite “The Other Side of Mars” il chitarrista si dirigerà “verso un territorio nuovo e inesplorato, squarciando il metal caustico e moderno, evocando paesaggi sonori dalle sfumature gotiche e scavando in un’angosciante, lenta combustione, ballate potenti insieme a rilassanti strumentali blues e cinematografici“, si legge nel comunicato stampa che accompagna l’uscita dell’album. Un album che è “costellato di chitarre slide, violini, viole, tastiere e tante altre sorprese sonore“.

Lo stesso artista aveva già annunciato in passato che “non importa in quale direzione porti ‘The Other Side Of Mars’, ciò che importa è che si potrà ascoltare il mio suono. Io sono quello che sono. Nessun altro può farlo come me, mi rimangono pochi anni. Quindi farò tutto il possibile per fare tante cose“.

Incluse nel disco ci saranno canzoni come “Broken on the Inside“, “Killing Breed“, “Alone“, “Loyal To The Lie“, “Lonely in Your Grave“, “Decay“, “Fear“, “Memories“, “Undone“, “Erased“, oltre che “Right Side of Wrong“.

Alla creazione del disco hanno contribuito con la voce Jacobs Bunton e Brion Gamboa, il bassista Chris Collier, il tastierista Paul Taylor ed il batterista Ray Luzier.