L’uomo ha creato vari disordini in diversi locali: visibilmente ubriaco, affermava di essere Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones.

La polizia di Naples ha arrestato un uomo in Florida dopo che questa persona ha causato diversi disordini, affermando di Mick Jagger: in realtà era solamente ubriaco. Apparentemente, Eugene Bingham ha urlato contro un cliente e ha cercato di iniziare una rissa con altri a Ocean Prime. Secondo quanto riferito, è anche salito sul palco durante un’esibizione da Yabba’s.

Mick Jagger, sosia crea panico in florida: arrestato

Secondo quanto riferito dalla polizia, un uomo del posto che affermava di essere Mick Jagger è stato arrestato dopo aver provocato vari disordini in stato di ebbrezza. Due agenti del Dipartimento di Polizia di Naples sono stati inviati al ristorante Ocean Prime – nell’elegante Fifth Avenue – intorno alle 21:15, dopo aver ricevuto lamentele su un cliente fastidioso.

Quando sono arrivati ​​i poliziotti, il sospetto – poi identificato come Eugene Bingham, 59 anni – era già andato via. Il manager ha detto alla polizia che l’uomo era “eccessivamente ubriaco, urlava contro gli ospiti e voleva litigare“. Quando i poliziotti hanno tentato di rintracciare l’individuo, una testimone donna si è avvicinata a loro per strada e ha detto loro di aver visto un uomo ubriaco che urlava di essere il frontman dei Rolling Stones.

La polizia ha ritrovato l’uomo: la descrizione

La donna in questione ha diretto gli ufficiali verso Cambier Park, a pochi isolati di distanza. Bingham era diretto verso i bagni del parco “urlando ad alta voce tra sé e sé“. Indossava gli stessi vestiti, una maglietta rossa e un pile marrone, che corrispondeva alla descrizione che le persone presenti all’Ocean Prime avevano dato.

Quando si è avvicinato, Bingham, “in uno stato ubriaco e instabile”, ha avuto una colluttazione con uno dei poliziotto. L’uomo urlava e imprecava, per poi essere ammanettato. Mentre la polizia lo stava accompagnando all’auto di pattuglia, un manager di un altro ristorante della Fifth Avenue, Yabba Island Grill, ha detto agli agenti che Bingham era stato cacciato dal suo locale prima perché era salito sul palco ubriaco e aveva interrotto uno spettacolo dal vivo.