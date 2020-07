Mick Jagger compie oggi 77 anni e li festeggia in Toscana, dove sta trascorrendo ormai da quasi un mese le vacanze estive e dove resterà fin quasi ad ottobre. E il primo augurio di “buon compleanno”, come riferisce “Il Tirreno”, è quello della sindaca di Castagneto Carducci (Livorno), Sandra Scarpellini: “Al nostro straordinario ospite vanno gli auguri di tutta la comunità. Lo consideriamo di casa e spero che questi bellissimi luoghi siano fonte d’ispirazione per il suo talento. Noi gli mandiamo una semplice bottiglia di vino, che è l’icona del nostro territorio. Buon compleanno Mick”.

Fonte