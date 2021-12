Mick Jagger ha inviato un messaggio ai suoi fan, ai quali ha voluto augurare buon Natale. Ecco le sue parole su Twitter.

Anche Sir Mick Jagger dei Rolling Stones è stato uno dei volti famosi che hanno condiviso messaggi festosi sui social media. Il cantante, infatti, si è collegato sul suo account Twitter e ha postato una foto in cui lo vediamo ritratto con indosso una scintillante giacca argentata in piedi davanti a un albero di Natale. Nella didascalia ha scritto: “Buon Natale, buone feste e felice anno nuovo a tutti voi!“.

Mick Jagger

Come si può vedere dalla foto che ha pubblicato sul social, Jagger indossa una giacca in paillettes argentata e sorride di fronte all’obiettivo. Alle sue spalle un albero di Natale addobbato e illuminato. Lo scatto ha ottenuto migliaia di mi piace in poco tempo e altrettanti retweet sulla piattaforma.

La lettura consigliata dal cantante

Qualche giorno fa, Mick Jagger ha consigliato ai suoi seguaci di acquistare il nuovo libro, pubblicato dal fratello Chris, di quattro anni più giovane di lui. Il volume è intitolato Talk to Myself. Sulla copertina del libro, possiamo vedere il fratello del leader degli Stones seduto su di una sedia, in compagnia del suo fedele cagnolino.

Come lui stesso sottolinea, in un post su Twitter, “it’s a good read“, ossia “è un’ottima lettura”, quindi i fan del leggendario frontman saranno sicuramente spinti ad acquistare questo libro.