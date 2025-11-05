Michoacán in lutto: nuove proteste dopo l’omicidio del sindaco

La presidente messicana Claudia Schönbaum ha presentato una nuova strategia di sicurezza per Michoacán, in seguito alle proteste per l’omicidio del sindaco Carlos Alberto Manzo Rodriguez. Il sindaco è stato colpito sette volte durante le celebrazioni del Giorno dei Morti ed è morto poco dopo in ospedale. Il suo aggressore è stato ucciso e due sospetti arrestati.

Manzo era noto per la sua posizione anti-corruzione e per la sua opposizione ai cartelli della droga. Ha sfidato apertamente la criminalità organizzata, tanto da adottare misure di protezione personale. Dopo la sua morte, le proteste si sono diffuse anche nella capitale Morelia.

In risposta, Schönbaum ha annunciato il rafforzamento della sicurezza con l’invio di truppe della Guardia Nazionale e agenti federali nel territorio. Non è chiaro quanti uomini saranno inviati, ma ci sono già stati dispiegamenti in altre regioni, come Sinaloa. Inoltre, sarà più semplice per i cittadini denunciare estorsioni in modo anonimo attraverso un nuovo piano per la pace e la giustizia.

Recentemente, Michoacán ha visto un incremento della violenza, con attori principali come il cartello Jalisco New Generation. Funzionari e giornalisti sono frequentemente nel mirino, come dimostrato dall’omicidio di un altro sindaco e di un giornalista poco dopo un’intervista a Manzo.

La coltivazione di avocado, che rappresenta una significativa fonte di entrate per la regione, è diventata oggetto di interesse per i cartelli. Nella recente storia del Michoacán, episodi di violenza, come corpi rinvenuti in aree pubbliche, testimoniano il grave problema della sicurezza. Le manifestazioni cittadine hanno portato all’arresto di almeno 18 persone, con atti di vandalismo contro edifici ufficiali di Morelia e Apatzingan.