Michielin: “Un artista mi ha tradita, cosa mi ha fatto”

Francesca Michielin ha rivelato in un’intervista a Giovanni Brugnoli di essere stata tradita da un collega artista, di cui non ha fatto il nome. Due giorni prima della consegna di un album, presumibilmente “Cani Sciolti”, questo artista ha deciso di non far più uscire un duetto registrato, causando a Francesca difficoltà nel riorganizzare la tracklist del disco. Ha descritto la situazione come traumatica, rispondendo di aver vissuto un momento di grande sorpresa e delusione. Francesca ha anche ammesso di aver avuto conflitti in passato con la stessa persona, riconoscendo di averla pugnalata alle spalle per motivi lavorativi. Nonostante tutto, sta cercando di ricostruire un buon rapporto.

Francesca ha parlato anche di altri colleghi nel settore, affermando che alcuni di loro si comportano in modo diverso dal vivo rispetto a come appaiono. Ha menzionato Annalisa come esempio positivo, descrivendola come umile e meravigliosa, sottolineando quanto ammiri la sua voce e la sua personalità.

La Michielin ha condiviso queste esperienze con sincerità, chiarendo che in un ambiente come quello musicale possono sorgere tensioni e conflitti, ma è importante saperli affrontare. La sua volontà di mantenere relazioni positive e il suo riconoscimento degli errori passati dimostrano la sua maturità e il suo desiderio di crescita professionale e personale.

Infine, ha espresso la sua emozione durante la sua esibizione a Sanremo, mostrando il legame profondo che ha con la musica e il suo pubblico.