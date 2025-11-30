Michelotti: impegnato per il territorio senese

Il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, ha presentato il bilancio dei suoi primi tre anni in Parlamento. L’evento, intitolato “Per l’Italia, al servizio del territorio”, si è svolto alle Volte di Vicobello con la partecipazione di circa duecento persone.

Durante la serata, sono state illustrate le voci di vari esponenti della politica e della società che hanno descritto gli obiettivi raggiunti dall’esecutivo Meloni per il territorio senese. Il vice sindaco Michele Capitani ha rappresentato l’amministrazione cittadina, mentre Giuseppe Cesarano della Cisl ha parlato della vertenza Beko. Inoltre, il professor Massimo Miscusi ha discusso del rinnovamento della fondazione Biotecnopolo e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siena, Antonio Ciacci, ha illustrato la riforma costituzionale della separazione delle carriere.

Michelotti ha dichiarato che il suo impegno è stato condiviso con l’amministrazione comunale e ha ringraziato i consiglieri comunali, gli assessori e gli esponenti del governo diffuso della città per il loro lavoro. Ha inoltre sottolineato l’importanza della sintonia con il sindaco e la giunta e ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Alessandro Manganelli, coordinatore comunale del partito.

Infine, Michelotti ha affermato che molto è stato fatto per il territorio e che si continuerà a lavorare lungo questa strada, grazie a una squadra solida e capace eletta in Consiglio regionale toscano. La buona politica si misura nella capacità di trasformare l’ascolto in azione, e Michelotti ha concluso che lui e la sua squadra proseguiranno seguendo questa certezza.