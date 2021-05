Michelle Visage ha commentato tutta la sera la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. La storica giudice di RuPaul’s Drag Race sembra abbia apprezzato molto la performance della band italiana. Mentre i Maneskin si stavano esibendo la conduttrice ha condiviso una gif di Damiano, aggiungendo l’emoji dello schizzo. Non contenta la Visage ha scritto che il leader dei Maneskin è belloccio: “ITALIA! Io amo segretamente il metal. Oddio, il cantante della band italiana, hot“.

Cara Michelle, quanto ti capiamo…



“Sto vedendo lo show! Poi potete ascoltare “Michelle Visage’s Eurovision Review” su BBC Sounds da domenica mattina. Analizzerò la serata finale dell’Eurovision Song Contest. Chi ha vinto nel ballo, chi ha spaccato con i look e quali canzoni hanno fatto crollare l’arena. Per commentare insieme a me usate l’hashtag #eurovisage“.

Yes! Then listen to ‘Michelle Visage’s Eurovision Review’ on BBC Sounds from Sunday morning. I will dissect the @Eurovision festivities. Who won the dance off, whose outfits slayed, and which songs brought down the house. To get involved, tweet your with the hashtag #eurovisage https://t.co/aVTS13eOwY

— michelle visage (@michellevisage) May 22, 2021