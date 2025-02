Michelle Trachtenberg trovata morta nel suo appartamento, la decisione della famiglia lascia tutti senza parole

Michelle Trachtenberg, l’attrice conosciuta per i suoi ruoli in Gossip Girl e Buffy – L’Ammazzavampiri, è morta a 39 anni. La sua scomparsa ha suscitato shock nel mondo dello spettacolo. La famiglia ha rifiutato l’autopsia, mentre il medico legale ha dichiarato le cause della morte “indeterminate”. Questo termine indica che non è stato possibile stabilire con certezza la causa del decesso, alimentando interrogativi tra fan e media.

Inizialmente, era prevista un’autopsia per esaminare le circostanze della morte. Tuttavia, l’ufficio del Medico Legale di New York ha accettato la richiesta della famiglia di non procedere, in assenza di evidenze che potessero suggerire un reato o una morte violenta. Questa decisione ha lasciato aperti molti interrogativi sulla morte dell’attrice.

Nuove informazioni rivelano che Michelle potrebbe aver affrontato complicazioni dopo un trapianto di fegato. L’amica Amanda De Cadenet ha condiviso un post sui social media il giorno della morte, rivelando che Michelle era consapevole del rischio di una possibile morte imminente. Tuttavia, in seguito, De Cadenet ha rimosso il post, in particolare le parti riguardanti la degenza in ospedale dell’attrice. Questo ha reso evidente il clima di preoccupazione e tristezza che circondava Michelle nei suoi ultimi giorni.

La notizia della sua morte continua a generare forti emozioni tra i fan, che la ricordano per il suo talento e il suo spirito vivace. Mentre il mondo piange la sua scomparsa, la ricerca di risposte sulla sua morte rimane aperta.