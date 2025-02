Michelle Trachtenberg: L’Amica Rivela il Segreto Postumo dell’Attrice

Michelle Trachtenberg, nota per i ruoli in “Gossip Girl” e “Buffy”, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manhattan. La madre l’ha trovata mercoledì 26 febbraio, dopo averla salutata la sera precedente. Le circostanze della morte non sono chiare, ma si ipotizza un legame con un recente trapianto di fegato, cosa che ha alimentato preoccupazioni tra amici e fan. Un’amica dell’attrice, la fotografa Amanda de Cadenet, ha rivelato che Michelle era consapevole dei rischi associati al trapianto e che la sua probabilità di morte era alta.

Negli ultimi tempi, Trachtenberg appariva visibilmente sofferente, emaciata e con un colorito spento, e i suoi fan avevano iniziato a esprimere le proprie preoccupazioni. Un cameriere ha dichiarato di averla vista in condizioni fragili e malate. I soccorritori, giunti dopo la chiamata della madre, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A causa del rifiuto della famiglia di autorizzare un’autopsia, il medico legale ha registrato la causa della morte come “non determinata”.

Michelle Trachtenberg ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 con “Le avventure di Pete e Pete”, ma è diventata famosa per il ruolo di Dawn Summers in “Buffy l’ammazzavampiri” e in particolare per quello di Georgina Sparks in “Gossip Girl”, personaggio che le ha garantito una notevole popolarità. La sua morte, avvenuta a soli 39 anni, ha lasciato i fan e la comunità del mondo dello spettacolo in stato di shock.