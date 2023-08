Michelle Hunziker torna in tv: nuovo programma con un vip amatissimo

Finite le vacanze, adesso Michelle Hunziker è pronta a tornare in televisione, tra conferme e novità. La conduttrice in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che la rivedremo a Michelle Impossible, ma anche dietro al bancone di Striscia la Notizia. Non solo trasmissioni in cui l’abbiamo già apprezzata, la presentatrice infatti sarà al timone di un nuovo show insieme al collega e amico Gerry Scotti.

“Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!”.

“Il varietà in tv oggi? Siamo in tanti a combattere perché la tv generalista possa sopravvivere in un mondo che offre tante alternative. – ha dichiarato lo scorso febbraio la conduttrice al Corriere – La soluzione e l’ambizione si trovano nel riuscire a creare un appuntamento, un evento, come può essere il Festival di Sanremo o una grande partita di calcio; generare attenzione e attesa intorno a qualcosa che “va visto”. I social possono anche aiutare in questo senso, con i contenuti virali, con i meme: non vanno visti solo come un mezzo che sottrae pubblico alla tv.

Nel programma vedrete anche Eros e Aurora. Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente. Il mio rapporto con Eros? Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”.