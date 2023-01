Michelle Hunziker sulla gravidanza di Aurora: “Se aspetta un figlio è merito mio”

Senza alcuna ombra di dubbio, Michelle Hunziker è uno dei personaggi televisivi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Molto presto, la donna diventerà nonna per la prima volta. Alla luce di questo ha deciso di rilasciare un’intervista a “Chi Magazine” svelando alcuni retroscena inediti sulla gravidanza di sua figlia Aurora Ramazzotti. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Nell’apprendere la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora Ramazzotti, il cuore di Michelle Hunziker si è riempito di felicità. La conduttrice svizzera non vede l’ora di tenere il nipotino tra le sue braccia e di crescere insieme a lui.

In occasione di un’intervista rilasciata al magazine condotto da Alfonso Signorini, la showgirl ha svelato alcuni dettagli pochi conosciuti sulla gravidanza di sua figlia. In particolare, ha spiegato che, se Aurora è incinta, il merito è stato anche suo:

Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto.

Il bambino in arrivo è un maschietto e l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è detta molto felice per questo:

Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due. È qualcosa che a parole non si può descrivere.