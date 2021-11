All Together Now si conferma essere un esperimento molto apprezzato da Mediaset e per questo motivo nel corso degli ultimi tre anni sono già state proposte quattro edizioni, tutte condotte da Michelle Hunziker. Il programma è un po’ cambiato nel corso delle ultime due edizioni e se prima avevano molto spazio i 100 del muro, ora grande peso la ha la giuria composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. Nomi tutt’altro che di nicchia. Nel corso dell’ultima puntata due giudici hanno anche discusso sul “peso” della bellezza nella musica, tema caro ad Anna Tatangelo. Ma questa è un’altra storia.

Michelle Hunziker: “Se qualcuno credesse in mia figlia!”

Ospite a Le Iene per la consueta promozione di All Together Now, Michelle Hunziker ha parlato delle sue colleghe.

“Cosa ruberei alle mie colleghe? Ad Ilary Blasi la romanità, a Silvia Toffanin la sua casa a Portofino per un giorno, ad Alessia Marcuzzi le gambe infinite che ha, a Maria De Filippi invece ruberei tutto: è The Queen!”.

Quando le è stato chiesto “esiste nel panorama tv una giovane di talento che vi lascerebbe tutte a casa?“, Michelle Hunziker non ha esitato un secondo ed ha fatto il nome di sua figlia, Aurora Ramazzotti. “Secondo me c’è. Se qualcuno credesse in mia figlia, mi farebbe le scarpe dopo domani”.

In realtà qualcuno che ha creduto in sua figlia c’è stato. Su Sky ha condotto il daytime di X Factor, su Canale 5 il programma Vuoi Scommettere? insieme a sua madre e recentemente su Italia 1 anche Mystery Land insieme ad Alvin. Quest’ultimo però è stato chiuso per flop dopo un paio di puntate.