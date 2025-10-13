Michelle Hunziker si prepara alla convivenza con Nino a Milano

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera stanno per rafforzare la loro relazione con una convivenza. Secondo Santo Pirrotta su Vanity Fair, la coppia avrebbe trovato una lussuosa villa di 700 metri quadrati nel centro di Milano, vicino a piazza San Babila. Il rogito è previsto a breve e i lavori di ristrutturazione sono già iniziati, puntando a rendere l’ambiente ancora più accogliente e romantico.

La relazione tra i due è emersa di recente, ma sta già prendendo una piega seria. Michelle ha parlato della sua storia d’amore con Nino a Verissimo, rivelando: “Sono agli inizi di una relazione, la vivo con naturalezza e vediamo come andrà a finire. Si chiama Nino, è bello cercare di proteggerla il più possibile.” Questo commento indica che la Hunziker sta affrontando la nuova avventura con cautela e speranza.

Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera, è noto nel mondo della finanza sostenibile. Classe 1968 e con una carriera che include un MBA all’INSEAD, ha fondato Ambienta, un importante fondo di private equity in Europa, specializzato in investimenti green. Ha un passato matrimoniale con Francesca Malgara, da cui ha avuto tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. La sua discrezione e dedizione al lavoro lo hanno reso un personaggio rispettato, lontano dai riflettori, anche se legato a nomi noti della cronaca rosa.