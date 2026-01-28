Michelle Hunziker sfila in total black a Milano

Si avvicina il debutto del dramma “Le cose non dette”, che segna il ritorno ufficiale di Gabriele Muccino dopo una pausa di un paio d’anni. In occasione della proiezione speciale anticipata a Milano, presso il Cinema Colosseo, è stato presente il cast del film al completo e numerosi volti del mondo dello spettacolo hanno sfilato sul red carpet, tra cui Michelle Hunziker, che ha attirato l’attenzione con il suo total black scintillante.

Michelle Hunziker ha posato per i fotografi sul tappeto rosso del Cinema Colosseo con un look elegante e seducente, indossando una tenuta total black firmata Armani, composta da ampio blazer strutturato con inserti luminosi e revers satinati a contrasto, e micro shorts e top al di sotto. Il look era completato da collant velati e alti stivali slouchy in pelle nera, che aggiungevano un tocco di sensualità.

Recentemente Michelle Hunziker ha compiuto 49 anni e ha celebrato questo giorno speciale con un mega party intimo in compagnia delle amiche e delle persone a lei più care. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un look da vera diva, indossando un favoloso abito lungo targato Ferragamo, con maniche lunghe, gonna dalla silhouette a tulipano e collo alto. L’abito era rosso, colore che è stato scelto anche per le scarpe con tacco altissimo a stiletto e punta acuminata, firmate da Casadei. Il rosso è un grande classico che si reinventa senza perdere la sua forza, simbolo di potere, energia e carisma.