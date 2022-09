Michelle Hunziker sarà presto nonna: ecco la reazione della showgirl all’annuncio della gravidanza della figlia Aurora

La notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti è stato senza ombra di dubbio uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. Dopo le moltissime voci in circolazioni, ieri l’influencer ha confermato la notizia della dolce attesa tramite un ironico video condiviso su Instagram. Ma quale sarà stata la reazione di Michelle Hunziker alla notizia della gravidanza di sua figlia? Scopriamolo insieme.

Ebbene sì… ora si può dire…Solo a scriverlo piango! Vi amo .

Sono queste le prime parole che Aurora Ramazzotti ha accompagnato al simpatico video condiviso sulla sua pagina Instagram per confermare le voci sulla sua presunta gravidanza. In seguito alla notizia dell’influencer non è passata inosservata di certo la reazione di Michelle Hunziker.

La conduttrice svizzera si prepara a diventare nonna a 45 anni. Inutile dire che Michelle è piena di gioia e, a dimostrazione di ciò, ha condiviso una clip che ha divertito moltissimo i suoi numerosi followers.

Michelle Hunziker nonna a 45 anni: ecco la reazione della conduttrice alla notizia della gravidanza di Aurora

Come già anticipato, Michelle ha condiviso su Instagram una clip in cui si mostra in palestra. Nel filmato in questione è possibile sentire una voce fuori campo che si rivolge alla conduttrice con queste parole:

Nonnina sei pronta a fare il prossimo esercizio?

Non è tardata ad arrivare la sua risposta che, felicissima, afferma:

Siiiii!

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti ha portato gioia e felicità in tutta la sua famiglia. Già nel post in cui l’influencer ha confermato di essere incinta Michelle ha commentato:

Finalmente nonna.

Dopo la conferma, la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata ripresa dalle pagine dei principali giornali di gossip. Dopo le moltissime voci, finalmente è arrivata la tanto attesa conferma: Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza presto diventeranno genitori di un bellissimo bebè.