Michelle Hunziker, sapete come si tiene in forma? Ecco il suo segreto

Ecco come si tiene in forma la conduttrice più amata del piccolo schermo italiano

Michelle Hunziker è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Michelle ha svelato il segreto per rallentare l’invecchiamento.

A 45 anni Michelle Hunziker, che si prepara a diventare nonna, ha un fisico da far invidia a chiunque. La conduttrice svizzera, grazie ad un corretto stile di vita ed una sana alimentazione, riesce a mantenersi in forma e a rallentare anche l’invecchiamento. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha svelato i suoi segreti di bellezza in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’.

Questo è quanto dichiarato dalla showgirl a riguardo:

Sa perché? Perché mi faccio un c**o così. Pratico sport, seguo uno stile di vita sano, ma senza privarmi dei momenti di svago. Se posso non rinuncio a un bicchiere di vino la sera.

Michelle ha poi confessato che non segue nessuna dieta drastica. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Assolutamente no! Lo chieda alle mie amiche, difficilmente riescono a mangiare quello che mangio io. Si deve mangiare di tutto. Guai a nutrirsi soltanto con un’insalatina e pensare di avere fatto bene! Per chi è appassionata di nutrizione come me, vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi.

All’affermazione del giornalista riguardo il fatto che Michelle non ha difetti, la showgirl ha risposto con queste parole:

Perché non siete con me la mattina quando mi sveglio! Vogliamo parlare dei miei alluci valghi o delle macchie che mi sono venute dopo le gravidanze? Se vuole vado avanti…

Molto importante nella vita di Michelle è lo sport. La showgirl ne pratica tantissimo e a riguardo ha affermato: