Michelle Hunziker rompe il silenzio sul rapporto con Serena Autieri: ecco la verità

Senza alcuna ombra di dubbio Michelle Hunziker è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Alla luce delle numerose voci emerse in rete in merito al suo rapporto con Serena Autieri, la conduttrice svizzera ha deciso di rompere il silenzio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito del presunto ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è tornata ad occupare il centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni emerse in merito al suo rapporto con Serena Autieri. Secondo alcune voci, la conduttrice e l’attrice avrebbe messo un punto definitivo alla loro amicizia.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore è giunta la smentita dalla diretta interessata la quale ha voluto mettere le cose in chiaro. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha raccontato tutta la verità attraverso il suo profilo Instagram mettendo a zittire le numerose chiacchiere o “fake news” così come lei stessa le ha definite.

Entrambe hanno dichiarato di volersi bene e di essere come sorelle. In ogni modo, nel corso dell’ultimo periodo non sono riuscite a sentirsi molto:

Le marette tra le amiche vere non esistono perché l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando una persona ha un’amicizia bella come la nostra, beh no no no. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta… No! Sono contenta che sia una fake news.