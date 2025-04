Michelle Hunziker rinuncia al suo programma di punta: ecco perché

Mediaset ha rinviato il talent show “Io Canto Family”, conducente da Michelle Hunziker, che non andrà più in onda questa primavera. Nonostante il successo della precedente edizione, con oltre 2,4 milioni di spettatori e uno share del 17,81%, il programma è stato rimosso dal palinsesto. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, la produzione non è mai iniziata e il titolo è scomparso dai programmi per questa stagione.

Non c’è l’intenzione di cancellare “Io Canto Family”, ma di posticiparlo alla prossima stagione televisiva, probabilmente a settembre. Questo slittamento ha sorpreso molti fan, ma l’azienda sembra aver deciso di evitare un’eccessiva esposizione del format, considerando il calo di ascolti degli ultimi spin-off come “Io Canto Generation” e “Io Canto Senior”. Entrambi i programmi non hanno raggiunto i risultati sperati, spingendo Mediaset a prendere una pausa per non perdere l’interesse del pubblico verso il format.

Per Michelle Hunziker, questo cambiamento potrebbe significare una revisione dei suoi impegni televisivi. Già ospite a “Verissimo” per parlare dei suoi prossimi progetti, potrebbe ora dedicarsi ad altre esperienze in tv fino alla riprogrammazione di “Io Canto Family”. Resta da vedere se Mediaset confermerà il programma per la prossima stagione o apporterà ulteriori modifiche. Gli appassionati dovranno quindi attendere per rivedere il talent show in onda.