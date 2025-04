Michelle Hunziker: problemi tra Eurovision e Striscia, l’accordo

Dall’11 al 17 maggio, si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, con la conduzione di Michelle Hunziker. Attualmente, la presentatrice è anche nel cast di Striscia la Notizia, dove lavora con Gerry Scotti. Hunziker ha trovato un accordo con Mediaset per condurre solo la finale dell’Eurovision, saltando le semifinali. Questo le permette di continuare a presentare Striscia fino al 10 giugno. Durante la finale, la conduzione sarà in inglese, ma ci sarà spazio anche per l’italiano, il francese e il tedesco, riflettendo le lingue ufficiali della Svizzera.

Michelle ha sottolineato l’importanza di mantenere il tempo e la precisione durante l’evento, poiché saranno in onda per un vasto pubblico di circa 200 milioni di persone. Non potendo rivelare la canzone per cui tifa, ha espresso il suo amore per Italia, Svizzera e Germania, evidenziando la difficoltà di rimanere neutrale durante le performance.

Ha anche accennato all’artista Tommy Cash e alla sua canzone “Espresso Macchiato”. Hunziker ha notato che, sebbene Cash abbia attirato molte critiche, è comunque diventato un artista popolare e virale. Infine, ha menzionato la presenza di tre canzoni italiane all’Eurovision: “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte e “Espresso Macchiato” di Tommy Cash. L’Eurovision si preannuncia come una competizione emozionante, con molte canzoni promettenti in gara.