Michelle Hunziker parla di amori e bellezza a cuore aperto

Michelle Hunziker ha rivelato dettagli interessanti della sua vita in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo attuale compagno Nino Tronchetti Provera, dei matrimoni passati, della psicanalisi e dei segreti per mantenere un fisico giovane.

Attualmente felice con Nino, Michelle ha già alle spalle due matrimoni, uno con Eros Ramazzotti e l’altro con Tomaso Trussardi. Riferendosi ai precedenti legami, ha spiegato come le persone si attirino a vicenda in momenti specifici della vita per condividere un percorso, sottolineando l’importanza di ciò che si vive insieme. Secondo la Hunziker, quando una coppia smette di avere un obiettivo comune, l’amore può finire.

Il segreto del suo fisico invidiabile a quasi 50 anni risiede non solo nella cura del corpo, ma anche nella salute mentale. Michelle ha intrapreso un lungo percorso di autostima che l’ha portata ad accettarsi, affermando di avere una buona consapevolezza di sé. Ha dedicato molto tempo alla psicanalisi e all’autoanalisi, scoprendo che chi sa perdonare e mantenere relazioni semplici è solitamente più felice.

Nonostante in passato avesse considerato la possibilità di sottoporsi a interventi di lifting, oggi è più incline a utilizzare tecnologie innovative per invecchiare in modo naturale.

Parlando del suo legame attuale con Eros, ha espresso affetto e il desiderio di affrontare alcune situazioni del passato in modo diverso. Infine, ha toccato il tema del bullismo vissuto dalla figlia Aurora, evidenziando la difficoltà di avere genitori noti e come ha cercato di crescerla nella semplicità.