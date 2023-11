Michelle Hunziker non si nasconde più, è amore con Alessandro Carollo: ecco la prima foto social

La conduttrice e il suo nuovo compagno non si nascondono più: ecco la prima foto social

Nel corso delle ultime ore il nome di Michelle Hunziker è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo i numerosi rumors che la vedono protagonista di una storia d’amore, la conduttrice non si nasconde più: ecco la prima foto social insieme al nuovo compagno Alessandro Carollo.

Stando a quanto rivelato dal gossip, Michelle Hunziker avrebbe iniziato da circa un anno una storia d’amore con l’osteopata Alessandro Carollo. La notizia non è mai stata commentata dalla diretta interessata ma nel corso delle ultime ore potrebbe essere arrivata una conferma da parte di Michelle: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

In queste ultime ore Michelle Hunziker ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo molto chiacchierare e che confermerebbe tutti i rumors che in questi giorni stanno circolando sul suo conto. La conduttrice ha infatti trascorso un romantico weekend in Svizzera insieme al suo nuovo amore.

Nel dettaglio, la mamma di Aurora Ramazzotti ha deciso di soggiornare a Lugano dove avrebbe portato il suo nuovo compagno. Anche se non è arrivata direttamente la conferma da parte della conduttrice, gli indizi social condivisi non lascerebbe alcun dubbio: Michelle Hunziker e l’osteopata Alessandro Carollo sono una coppia a tutti gli effetti.

Chi è Alessandro Carollo, il nuovo compagno di Michelle Hunziker

Alessandro Carollo è l’uomo che ha rubato il cuore di Michelle Hunziker. Lui è un osteopata di 41 anni ed è conosciuto come il medico dei Vip; ha due studi medici, uno a Roma e l’altro a Milano, frequentati da molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Pare che tra le sue ex fidanzate ci siano Paola Barale, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.