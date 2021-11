Michelle Hunziker non lavora in tv solo nel nostro paese, ma è famosissima anche in Svizzera ed in Germania, dove ha condotto la loro versione di Star in the Star, qua affidata ad Ilary Blasi.

Archiviata l’esperienza tricolore di All Together Now, Michelle Hunziker volerà in Germania dove registrerà la nuova edizione di LOL: Last One Laughing, il nostro LOL – Chi ride è fuori.

“Quei matti mi hanno convinto, sono nella terza stagione di LOL Germania! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione”.

Oltre in Germania, LOL tornerà anche in Italia. Il cast della seconda edizione tricolore è stato annunciato qualche settimana fa ed è composto equamente da 5 uomini e 5 donne, nel dettaglio vedremo Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti (sua sorella Caterina Guzzanti ha partecipato alla prima edizione), il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Per il parterre femminile invece scendono in campo la già citata Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.