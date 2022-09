Michelle Hunziker mostra la sua nuova casa: il dettaglio non passa inosservato e fa sognare tutti

Senza ombra di dubbio Michelle Hunziker è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Molto attiva sui social, dove è seguitissima, la conduttrice è solita condividere momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Qualche settimana fa la mamma di Aurora Ramazzotti ha mostrato alcuni dettagli della sua nuova casa a Milano. Tra i tanti, uno non è passato inosservato ed ha fatto sognare tutti.

La nuova casa di Milano di Michelle Hunziker fa sognare tutti i suoi followers. La conduttrice svizzera ha mostrato alcuni dettagli del suo nuovo appartamento a Milano e alcuni di essi hanno fatto impazzire letteralmente i suoi followers.

In seguito alla separazione da Tomaso Trussardi, Michelle si è trasferita a Milano dove vive in un bellissimo appartamento con vista su City Life. La conduttrice ha fatto un breve tour della sua nuova casa dove a tutti non è passato inosservato un dettaglio. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Michelle Hunziker, la sua nuova cabina armadio fa impazzire tutti

Durante una breve diretta Instagram, Michelle Hunziker ha mostrato alcuni angoli della sua nuova abitazione. Inutile dire che il nuovo appartamento della conduttrice fa sognare tutti, ma in particolar modo c’è un dettaglio non sfuggito agli occhi dei suoi fan. Di cosa stiamo parlando? Della sua bellissima cabina armadio.

Tutti non hanno potuto fare a meno di notare gli arredi chiari della sua camera, la moquette e i divenenti dalla forma originale. I suoi followers, però, sono rimasti sorpresi dalla cabina armadio della conduttrice, nonché dallo splendido specchio attraverso cui si è scattata un selfie.

I fan di Michelle hanno riempito di like e reazioni le immagini della conduttrice che presto si prepara a diventare nonna. Sicuramente questo è un periodo d’oro per Michelle Hunziker la quale non vede l’ora di stringere fra le braccia il bebè in arrivo.