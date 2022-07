Senza alcuna ombra di dubbio, Michelle Hunziker è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la nota conduttrice avrebbe già presentato le figlie alla sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Michelle Hunziker non smette mai di stupire tutti i suoi fan. A seguito dei numerosi rumors cica la relazione con Giovanni Angiolini, la showgirl è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta e renderla protagonista di un gossip sono state nuove indiscrezioni relative alla sua vita sentimentale.

La conduttrice svizzera sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme al suo nuovo fidanzato. Tuttavia, quello che ha attirato di più l’attenzione degli utenti del web è il fatto che potrebbero essere già state fatte le presentazioni tra le sue figlie e il medico chirurgo. Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia. Infatti, non è ancora giunta nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno ancora ufficializzato la loro relazione e preferiscono mantenere la massima privacy sulla loro vita privata.

Michelle Hunziker: la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi

A seguito di ben 12 anni di matrimonio, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno maturato la decisione di mettere fine alla loro storia d’amore. L’annuncio è giunto dalla coppia a inizio 2022 attraverso un comunicato stampa.

Attualmente non siamo a conoscenza dei motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. Tuttavia, entrambi hanno deciso di mantenere un buon rapporto per l’amore delle loro figlie. Nel corso dell’ultimo periodo, il celebre imprenditore ha scagliato alcune frecciatine nei confronti di Eros Ramazzotti con cui la conduttrice svizzere mantiene un bellissimo rapporto.