Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? L’indizio del riavvicinamento

Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, sembra che Michelle Hunziker abbia portato a termine la relazione con Giovanni Angiolini per tornare insieme a Tomaso Trussardi. Nel corso delle ultime ore sul web sono emersi alcuni indizi che fanno ipotizzare ad un riavviciamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Michelle Hunziker non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La conduttrice svizzera è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune voci le quali rivelano un presunto riavvicinamento con Tomaso Trussardi.

Dopo aver maturato la decisione di mettere un punto definitivo alla storia d’amore con Giovanni Angiolini, adesso sembra che la conduttrice svizzera sia pronta a tutto pur di riconquistare il suo ex marito. A dimostrarlo sono stati alcuni gesti della donna che di certo non sono passati in osservati agli occhi degli utenti del web.

Come si può notare da alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, la madre di Aurora Ramazzotti ha rimesso al dito la fede nuziale. Questo potrebbe essere la prova che con Tomaso Trussardi sia finalmente tornato il sereno. Non è tutto. Di recente a casa della Hunziker è apparso Odino, il levriero di famiglia che dopo la separazione è andato nelle mani dell’imprenditore.

Tuttavia, dopo il bacio in diretta con Eros Ramazzotti e la nuova fiamma della sua ex moglie, sembra che per Tomaso Trussardi non ci sia niente da fare. Tra l’impenditore e la conduttrice ci sarà di nuovo un ritorno di fiamma? Non ci resta che scoprirlo! Nel frattempo sembra che anche il noto ‘imprenditore abbia molte corteggiatrici tra cui Ariadna Romero e Ruzawana Bashir.