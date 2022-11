Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme: le dichiarazioni su Trussardi

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, ci sarebbe stato un litigio tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. A distanza di qualche giorno dalla diffusione dello scoop, a rompere il silenzio in merito alla questione ci hanno pensato loro stesse. Le dirette interessate si sono riunite ed ha hanno sementito il tutto rilasciano anche alcune dichiarazioni su Tomaso Trussardi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e Serena Autieri non smettono mai di stupire i loro fan. Nel corso dell’ultimo periodo entrambe si sono rese protagoniste di un gossip a causa delle numerose voci circolate in merito al loro rapporto. Infatti, non molto tempo fa si era parlato un’amicizia ormai finita tra le due a causa di Tommaso Trussardi.

Nulla di più falso. Nel corso degli ultimi giorni la showgirl e la conduttrice hanno smentito il litigio dichiarando di trattarsi solo di fake news. Michelle Hunziker si è mostrata sul divano di casa insieme alla sua cara amica per mettere in chiaro le cose a tutti i loro fan. La conduttrice svizzera ha ironizzato:

Comunque anche te che mi fai litigare con Tomaso… hanno ragione i giornali: metti sempre zizania… smettila!

L’attrice napoletana ha replicato con un commento il quale sembra confermare ormai il riavvicinamento tra la 39enne e Tommaso Trussardi. Queste sono state le sue parole:

Ma io amo Tomaso!

In un secondo momento, sempre Serena Autieri ha tirato in ballo anche suo marito Enrico Griselli. Le fake news erano emerse anche sulla loro relazione. Alla luce di questo l’attrice ha colto l’occasione per mettere e zittire i numerosi gossip inesistenti una volta per tutte. Lei stessa ha affermato: