Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, addio inaspettato?

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano già essersi detti addio. Secondo quanto riportato da Dagospia, la loro relazione sarebbe finita in modo brusco, quasi come “un popcorn cotto troppo a lungo”. Questo annuncio arriva inaspettato, poiché la conduttrice aveva ufficializzato il loro legame solo poche settimane fa, condividendo anche momenti di serenità durante un’intervista a Verissimo.

In quell’occasione, Michelle aveva descritto la sua relazione con Nino come naturale e senza intoppi. Recentemente, si era anche vociferato che i due stessero progettando la ristrutturazione di una villa di 700 metri quadrati a Milano. Tuttavia, ora circolano voci insistenti che suggeriscono la fine della loro storia d’amore. Durante un’intervista con il Corriere della Sera, Michelle aveva parlato di come lei e Nino si fossero avvicinati in un momento particolare delle loro vite, ma le sue parole possono ora sembrare ambigue. La presentatrice aveva accennato al fatto che gli amori si concludono quando le persone smettono di “guardare nella stessa direzione”, senza però confermare la solidità del loro legame.

Riguardo al suo passato con Eros Ramazzotti, Michelle ha riconosciuto di aver commesso errori nel loro matrimonio, affermando di sentirsi oggi molto legata a lui, considerandolo parte della sua “famiglia”. Ha evitato di commentare il suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, suggerendo che i rapporti tra di loro non siano così sereni.