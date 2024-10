Michelle Hunziker e Nino Frassica salutano i telespettatori

A partire da lunedì 14 ottobre 2024, Striscia La Notizia avrà un nuovo duo di conduttori: Sergio Friscia e Roberto Lipari. Questo cambiamento segna la conclusione dell’era di Michelle Hunziker e Nino Frassica, due volti storici del programma, che hanno intrattenuto il pubblico per diverse edizioni.

Friscia e Lipari, che tornano a Striscia dopo aver già condotto 182 puntate, hanno l’obiettivo di riportare energia e comicità al programma. Entrambi esprimono entusiasmo per il ritorno e affermano di sentirsi a casa dietro il bancone. Friscia ha manifestato il desiderio di restare nella conduzione anche oltre la data prevista, e si è espresso dicendo: “Siamo qui per divertirci”, aggiungendo che ama sentirsi di nuovo “Velino”. Lipari, dal canto suo, ha presentato il nuovo “velino” Gianluca Briganti, che si occuperà di intrattenere e divertire i telespettatori. La chimica tra Friscia e Lipari promette di portare un approccio fresco e innovativo al format, mantenendo alte le aspettative.

Il saluto di Michelle Hunziker e Nino Frassica è avvenuto tramite un video condiviso sulle storie di Instagram del programma. In modo affettuoso, Hunziker ha ringraziato Frassica per l’esperienza condivisa, sottolineando l’importanza del loro percorso insieme. “È stato bello. Un viaggio sola andata”, ha commentato, rendendo omaggio alla forte connessione creata durante la conduzione. Nino Frassica ha aggiunto il proprio saluto, esprimendo affetto per il pubblico e la gioia di aver fatto parte di un gruppo così straordinario. Entrambi hanno colto l’occasione per ringraziare i telespettatori e passare simbolicamente il testimone a Friscia e Lipari, sottolineando che l’umorismo siciliano continuerà a essere protagonista.

Questa transizione rientra nella tradizione di Striscia La Notizia, che si è sempre distinta per la capacità di rinnovarsi e innovare, permettendo al programma di mantenere il proprio fascino nel panorama televisivo italiano. Ora si attende con interesse di vedere come la nuova conduzione saprà integrarsi con il noto format e coinvolgere il pubblico, promettendo momenti di puro intrattenimento e risate.