Michelle Hunziker e l’ex Angiolini: “Ci siamo tenuti in contatto”

Giovanni Angiolini, medico chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente rilasciato dichiaraizoni sulla sua relazione con Michelle Hunziker, showgirl svizzera con cui ha avuto una storia dopo la separazione di lei dal marito Tomaso Trussardi nel 2022. La loro relazione, sebbene intensa, è durata poco, ma entrambi sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto di amicizia.

In un’intervista a Diva e Donna, Angiolini ha descritto la loro storia come divertente e di supporto reciproco in un momento difficile per entrambi. Ha sottolineato che la separazione è stata tranquilla e che continuano a rimanere in contatto, scambiandosi messaggi di auguri. Giovanni ha spiegato che la loro differenza di stili di vita ha contribuito alla chiusura della relazione, ma ha aggiunto che non ci sono stati rancori, e si sentono ancora volentieri.

Un altro aspetto interessante emerso durante l’intervista riguarda presunti “ritocchi” estetici che Michelle avrebbe potuto ricevere. Angiolini ha categoricamente negato di aver effettuato interventi sul viso della showgirl, lodando invece la sua disciplina e il suo buon DNA nel mantenersi in forma. Secondo lui, Michelle non ha bisogno di interventi chirurgici, dato il suo impegno nel prendersi cura di sé.

Riguardo alla vita sentimentale attuale di Angiolini, ha svelato di non essere più “totalmente celibe”, descrivendo la sua situazione amorosa come “in via di esplorazione” e scherzando sul fatto di essere “in via di incasinamento”. Ha lasciato intendere che ci potrebbero essere sviluppi futuri, anche se non ha voluto entrare nei dettagli.

Michelle, dal canto suo, sembra attualmente single, ma Angiolini ha fatto notare che l’amore può sempre presentarsi inaspettatamente. Le parole di Giovanni su Michelle riflettono una certa ammirazione e rispetto, facendo supporre che la loro storia, sebbene conclusa, non abbia lasciato strascichi negativi. La loro amicizia continua a dimostrare che rapporti significativi possono persistere anche dopo la fine di un legame romantico.