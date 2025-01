Michelle Hunziker e Ilary Blasi: È davvero creata tensione tra di loro?

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 48° compleanno con un elegante party a Milano, ma l’assenza di Ilary Blasi ha sollevato interrogativi sulla loro amicizia. Mentre Michelle festeggiava, Ilary si trovava a Roma con il compagno Bastian Muller, in un ristorante che frequentava anche con l’ex marito, Francesco Totti. L’assenza di auguri da parte di Ilary sui social ha alimentato voci su una possibile crisi tra le due amiche storiche, note per aver condiviso momenti significativi insieme in passato.

La serata di Michelle, celebrata nel prestigioso ristorante Savini, ha visto la partecipazione di molti volti noti dello spettacolo, tra cui Katia Follesa e Anna Tatangelo. Michelle ha incantato gli ospiti con un abito sexy e un look curato. Nonostante i festeggiamenti, i fan si chiedono se ci sia stata una lite tra le due conduttrici, dato che Ilary ha recentemente partecipato a una docuserie sulla vita della Hunziker. Alcuni sostengono che semplicemente i diversi impegni personali possano aver causato questa apparente distanza.

Indubbiamente, la mancanza di Ilary al compleanno di Michelle ha sollevato dubbi sulla solidità del loro legame. Tuttavia, al momento, nessuna delle due ha commentato la situazione. Con il tempo, si vedrà se ci saranno ulteriori apparizioni comuni che possano dissipare i sospetti di una rottura tra le due. La curiosità continua a persistere tra i fan riguardo al futuro della loro amicizia.