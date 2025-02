Michelle Hunziker e il suo nuovo amore: il gossip si accende!

Michelle Hunziker, ex di Ballando con le Stelle e prossima conduttrice dell’Eurovision Song Contest, è stata avvistata a Saint Moritz con Alvise Rigo, un ex rugbista diventato modello e attore. Dopo aver messo da parte i suoi flirt con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, Hunziker sembra aver trovato un nuovo amore. I due si sono conosciuti durante un evento organizzato da Armani per la presentazione della sua linea neve. Secondo il settimanale Chi, ci sarebbe stata un’intesa immediata fra i due, che sono apparsi in perfetta sintonia durante l’evento.

Le foto scattate dai paparazzi mostrano Michelle e Alvise insieme, suggerendo che dopo il primo incontro siano diventati inseparabili. Il giorno seguente, Hunziker è stata avvistata sulle piste da sci in compagnia di Rigo e di un campione di sci, Giorgio Rocca. I partecipanti all’evento hanno notato una evidente complicità tra Michelle e Alvise, descrivendo il loro modo di muoversi insieme come quello di una “coppia rodata” nonostante non si conoscessero prima dell’evento.

Al momento, né Michelle né Alvise hanno confermato ufficialmente la relazione, tuttavia entrambi sono attualmente single e le loro apparizioni insieme hanno già suscitato l’interesse dei media e del pubblico. I dettagli su questa possibile nuova storia d’amore rimangono incerti, ma le immagini catturate mostrano una coppia che sembra affiatata e felice insieme.