Michelle Hunziker: Cuori in Conflitto tra Tronchetti Provera e Alvise Rigo

Michelle Hunziker sarebbe attualmente al centro dell’attenzione di due uomini affascinanti: Nino Tronchetti Provera, un noto manager, e Alvise Rigo, ex rugbista e attore emergente. Recentemente, la conduttrice è stata vista a cena con Tronchetti Provera, un imprenditore di successo nel settore della finanza, in un ristorante di Milano. La cena, della durata di oltre tre ore, suggerisce un’intesa che va oltre una semplice conoscenza. Uscendo dal locale, i due si sono allontanati insieme, ma non sono emersi dettagli significativi sulla loro relazione.

D’altra parte, Michelle ha trascorso una mini-vacanza sulla neve a St. Moritz con Alvise Rigo. Nonostante non ci siano stati gesti compromettenti, la loro complicità è stata visibile e i due sono stati inseparabili per tre giorni. Alvise, giovane e ambizioso, ha iniziato la sua carriera come attore partecipando a diverse produzioni cinematografiche.

Michelle ha spesso espresso il desiderio di trovare un amore autentico e ha lasciato trasparire una certa nostalgia romantica nei suoi messaggi, suggerendo di essere pronta ad accogliere nuovi sentimenti. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, non ha avuto relazioni durature, ma ora con Tronchetti e Rigo vicini a lei, ci si chiede chi riuscirà a conquistarne il cuore. Oppure, potrebbe aver scelto di vivere la sua vita senza legami fissi, godendosi la sua libertà.