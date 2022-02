Michelle Hunziker è stata mandata al fronte per sostenere due prime serate con quello che teoricamente dovrebbe essere un suo One Woman Show. Teoricamente, perché Michelle Hunziker – stando alla lista degli ospiti annunciati – non sarà mai da sola.

Oltre ad avere due spalle comiche al suo fianco (Michela Giraud e Katia Follesa), nel corso delle due puntate previste (che andranno in onda mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio), Michelle Hunziker avrà l’onore di ospitare numerosi ospiti.

Direttamente da All Together Now avrà Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax; ma ci saranno anche Serena Autieri, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il Mago Forest, Ambra Angiolini e Nicola Savino. Ampio spazio anche ai volti storici di Mediaset, come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin ed Ilary Blasi. Infine la Hunziker incontrerà anche l’ex marito, Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

Da Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti ad Anna Tangelo e Serena Autieri… e tanti altri insieme in due serate speciali…. #MichelleImpossible Mercoledì 16 e Mercoledì 23 Febbraio in prima serata su #Canale5 pic.twitter.com/IMvQNMcNZH — Canale 5 (@Canale5Tv) February 10, 2022

Michelle Hunziker, toto ascolti: quanto farà Michelle Impossible?

Le tre puntate di Uà di Claudio Baglioni e le due di D’Iva di Iva Zanicchi hanno chiuso con una media del 13% di share. Dubito che i piani alti di Mediaset possano pretendere di più da Michelle Hunziker ed il suo Michelle Impossibile. Staremo a vedere..