Michelle Hunziker canta all’Eurovision, ma niente Rai Uno!

Michelle Hunziker ha preso parte alla finale dell’Eurovision Song Contest presso l’arena St.Jakobshalle di Basilea, dopo aver saltato le semifinali a causa dei suoi impegni con “Striscia la Notizia”. Durante la serata, Sandra Studer ha cantato “Canzone Per Te”, un brano italiano dell’Eurovision del 1991. Hunziker, raggiungendo Studer sul palco, ha elogiato la sua performance, condividendo il desiderio di esibirsi in un’occasione simile. Studer ha risposto scherzando che per farlo, Hunziker avrebbe dovuto “strapparsi il vestito”.

Dopo l’esibizione di Studer, Hunziker ha cantato “Volare” di Domenico Modugno, uno dei brani storici legati all’Eurovision, ma purtroppo la sua performance non è andata in onda su Rai Uno a causa di un blocco pubblicitario. La Rai ha precisato che questa scelta era programmata e non un errore.

In precedenza, Hunziker aveva spiegato il motivo della sua assenza nelle semifinali, esprimendo la sua emozione e il sogno di condurre l’Eurovision, nonostante le difficoltà dovute alla storia della Svizzera nell’evento. Concludendo, ha affermato di essere felice di partecipare almeno alla finale, in un evento seguito da circa 200 milioni di spettatori.

