Michelle Hunziker a Eurovision 2025: epigenetica e segreti

Michelle Hunziker, recentemente nominata conduttrice dell’Eurovision 2025, ha rivelato di sentirsi “biologicamente” 25enne, grazie a uno stile di vita attento e all’epigenetica. In un’intervista al Corriere della Sera, ha condiviso il suo approccio per restare in forma e piena di energia. Hunziker ha affermato di avere un “gene dei centenari” e di essersi innamorata della vita, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica per un invecchiamento sano.

Malgrado la sua attenzione alla salute, la showgirl non rinuncia ai piaceri. Si definisce “la persona più goduriosa dell’universo”, promuovendo un’alimentazione consapevole e sana senza vietarsi nulla. “Una vita senza un ottimo vino e buon cibo, che vita è?”, ha dichiarato, criticando le privazioni come fonte di stress.

Hunziker ha anche analizzato il consumo di zuccheri, identificando quelli raffinati come “il veleno del millennio”. Per lei, la chiave per una vita serena comprende integratori, alimentazione sana, sport e amore, definendo quest’ultimo una fonte di ormoni benefica.

Infine, ha toccato un tema spesso considerato tabù: l’autoerotismo. Hunziker ha sottolineato come molte donne, travolte dallo stress quotidiano, trascurino questo aspetto importante della loro vita.

Fonte: www.virgilio.it