Michele Vellocci ha lottato un anno tra la vita e la morte: ora la terribile notizia

Era stato un terribile incidente per un ciclista colpito in sella alla sua bicicletta. Il sinistro stradale aveva visto coinvolta un’auto in località Rocca d’Arce, nel Frusinate. Era il novembre del 2022 e dopo diverso tempo ci sono novità pesantissime per il ragazzo colpito in bici.

Il giovane, investito mentre pedalava in strada, aveva subito gravi lesioni in seguito all’impatto. Appena è scattato l’allarme per soccorrerlo, gli operatori del 118 sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale policlinico Gemelli di Roma, il giovane, di meno di trent’anni, era stato immediatamente sottoposto a cure intensive e interventi chirurgici.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato riportato a Frosinone, ma è rimasto in coma. Purtroppo, dopo un anno e mezzo di lotta, le condizioni non sono migliorate e solo ieri ha perso la vita. Il giovane Michele Velocci, residente a Monte San Giovanni Campano, aveva solo 30 anni.

Tutto questo sembra essere successo troppo rapidamente. Prima l’incidente in bicicletta, poi il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale policlinico Agostino Gemelli di Roma, e alla fine i tantissimi mesi di “assenza”. La famiglia ha sperato che il coma finisse da un momento all’altro. Gli operatori del 118 avevano immediatamente valutato le sue lesioni come molto gravi e per questo era stato richiesto l’elisoccorso.

Il giovane ha trascorso tutto questo tempo in coma al San Raffaele di Cassino, fino a quando le sue condizioni non si sono aggravate irrimediabilmente solo qualche giorno fa. È stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. È deceduto nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2024.

Dopo un anno e mezzo di speranza e apprensione da parte degli amici e dei familiari, è arrivata la tragica notizia del decesso. I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio da parte di coloro che lo conoscevano. “Riposa in pace, Michele”, scrivono dalla Pro Loco di Arpino, comune confinante con Arce, dove nel 2021 aveva partecipato alla vendemmia. I funerali sono programmati per domani pomeriggio, venerdì 10 maggio, alle 15:00, presso la collegiata.