Nel 2021 Milano tornerà quella di prima e il sindaco Giuseppe Sala, se eletto di nuovo, sarà “una garanzia di continuità”, portando a termine il lavoro che ha iniziato. Michele Mozzati, milanese “di Porta Vittoria”, come si definisce, scrittore e autore del duo Gino&Michele, nell’anno del Covid si è diviso tra casa e la sede della ‘sua’ Smemoranda, fondata con Luigi Vignali e Nico Colonna. “I mesi della prima ondata sono stati molto duri, ora provo anche una sottile curiosità. In città, ci si è lasciati un po’ andare a questo clima di depressione. Bisogna reagire, mostrare ottimismo, e lo dico anche a me stesso”, racconta in un’intervista all’Adnkronos.

