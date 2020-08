Il film 365 Giorni è stato senza ombra di dubbio uno dei più chiacchierati degli ultimi 12 mesi, ma oltre ai milioni di persone che hanno apprezzato le scene dove Michele Morrone (che pare abbia avuto un flirt con Belen) si mostra in tutto il suo splendore, molti hanno criticato la pellicola e tra questi c’era anche Duffy. Secondo la cantante il film avrebbe eroticizzato i rapimenti e distorto la violenza. Michelone in una recente intervista rilasciata ad E News ha difeso il lungometraggio polacco ed ha replicato a Duffy.

“365 Giorni è stato un libro di grande successo in Polonia prima di essere trasformato in un film. È importante ricordarsi che si tratta di un’opera di finzione. Quando un pubblico guarda un film, penso sappia che quello che vede sullo schermo non è reale, ma frutto del lavoro di un attore che cerca di farlo sembrare reale. Confido in questo, che il pubblico sappia che il film è una fantasia. Dobbiamo stare attenti a non limitare la creazione dell’arte. Questo film non intende minimizzare la realtà della violenza nel mondo”.

Michele Morrone ha anche risposto a chi pensava che avesse avuto dei veri rapporti con l’attrice protagonista di 365 Giorni.

“Se quelle parti sono vere? No, non sono affatto reali. Molte persone mi hanno scritto dicendomi che credevano fossero reale, ma non lo sono. Sarebbe stato impossibile. Eppure, se sembrano reali vuol dire che siamo dei bravi attori”.

365 Giorni a parte, io vi lascio con le nuove foto di Michele Morrone per Dolce e Gabbana, in questo caso non c’è nessuna polemica, ma solo l’attore in tutta la sua manzità.