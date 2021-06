Da settimane Michele Morrone è impegnato sul set del secondo capitolo di 365 Giorni, il film polacco che l’ha reso una star internazionale. L’attore si è anche fatto vedere in compagnia di Simone Susinna, infatti anche lui avrà un ruolo nella pellicola.

Michele Morrone & Simone Susinna pic.twitter.com/qpTTFzWCXZ — Dick Buttowski (@ButtowskiDick) June 26, 2021

E proprio sul set di questo sequel il bel pugliese è stato paparazzato senza vestiti addosso. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva su Chi e le trovate su Bitchy X (qui).

Michelone non ha preso bene la diffusione di queste immagini ed è sbottato sui social. Morrone ritiene irrispettosa e inaccettabile questa “invasione della privacy”.

La rabbia di Michele Morrone.

“Ci sono alcune cose che vorrei dire. Come attore la tua vita diventa pubblica. Questo lo so e lo accetto. Tuttavia, come essere umano, desidero la mia riservatezza, e sono un grande fan della riservatezza. Non va affatto bene invadere la privacy di qualcuno ed è totalmente irrispettoso. Nessuno dovrebbe invadere il privato degli altri.

Voglio davvero ringraziare tutta la mia famiglia online per aver protestato contro tutte le mie foto non pubbliche che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale. Quello che è successo è una grandissima offesa a me. Ringrazio ancora i fan che hanno capito quello che sto dicendo, vi mando un forte abbraccio”.

Penso che più che per il suo corpo esposto, Michele se la sia presa perché questa è una sorta di anticipazione di quello che vedremo nel film. Anche perché nella pellicola comunque lo vedremo senza vestiti addosso. Quindi non credo si tratti di rabbia perché l’abbiamo visto svestito.