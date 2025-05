Michele Morrone nel mirino: il dibattito sul cinema italiano

L’attacco di Michele Morrone al panorama cinematografico italiano ha suscitato dibattito, attirando l’attenzione di diverse trasmissioni, tra cui “La Volta Buona” condotta da Caterina Balivo. Durante il programma, Gilles Rocca ha commentato le affermazioni di Morrone, evidenziando alcuni problemi comunicativi dell’attore.

Rocca ha riconosciuto che il cinema è attualmente in crisi, con una scarsa opportunità per attori emergenti e piccoli produttori. Ha sostenuto che i provini sono raramente aperti a talenti non conosciuti, favorendo sempre volti noti per attrarre pubblico e investitori. Ha anche menzionato attori meno noti ma di grande talento, come Vincenzo De Michele e Giacomo Bottoni, per sottolineare che esistono artisti migliori di Morrone, pur ammettendo che alcune osservazioni di quest’ultimo siano valide.

Rocca ha risposto anche a una domanda su come la sua vita sarebbe cambiata senza il riconoscimento ricevuto al Festival di Sanremo, accennando alla frustrazione di non essere sempre riconosciuto per il lavoro svolto in anni di carriera. Ha poi lanciato una frecciatina a Morrone, evitando di sembrare arrogante, ma sottolineando l’importanza del lavoro e dei sacrifici fatti prima del successo. In conclusione, Rocca ha evidenziato che la fama spesso arriva con una certa superficialità, contrapposta al percorso di crescita personale e professionale che molti attori intraprendono.

Fonte: www.biccy.it