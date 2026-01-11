Michele Morrone nel film The Housemaid

Michele Morrone, un attore italiano molto famoso, è protagonista di uno dei titoli più chiacchierati del momento. Il film in questione è “Una di famiglia”, un thriller domestico che vede come protagonista una domestica. La storia è tratta da un franchise di romanzi firmati da Freida McFadden, un’autrice molto prolifica che scrive in media tre romanzi all’anno.

La trama del film segue la storia di Sydney, una donna che viene assunta come domestica nella lussuosa villa di Amanda Seyfried, un personaggio con una salute mentale fragile e un comportamento molesto. Tuttavia, Sydney nasconde un passato losco e il film è pieno di colpi di scena e svolte impreviste.

Il regista del film, Paul Feig, ha costruito la storia con precisione, partendo da una situazione deprimente e trasformandola gradualmente in una fomentatissima rivincita delle donne contro i mariti molesti. Il film ha un livello di violenza più alto del solito e seee Presentatione di un villain estremo e cartoonesco.

Il ruolo di Sydney è particolarmente interessante, in quanto viene rivelato che è stata in galera per omicidio, ma questo background è solo il necessario per costruire il proverbiale “secret badass”. Il film è una sorta di “Una donna promettente” per chi aveva pensato che questo tipo di film facesse riflettere troppo e non fantasticare abbastanza.

La storia si conclude con Sydney che viaggia di famiglia in famiglia a vendicare mogli oppresse da mariti tossici, e il film sembra avere intenzione di proseguire in maniera verticale e potenzialmente infinita. Il famoso Michele Morrone tornerà nel già annunciato sequel, insieme a Sydney Sweeney.