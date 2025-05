Michele Morrone: il duro sfogo sui social dopo Belve

Ieri sera, 20 maggio 2025, nel programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani su Rai2, l’attore Michele Morrone ha partecipato come ospite, suscitando attenzione con un’intervista energica. Dopo la trasmissione, Morrone ha condiviso un messaggio sui social, ringraziando la conduttrice per avergli dato spazio per esprimere un importante pensiero.

Nel suo sfogo, l’attore ha criticato il mondo del cinema italiano, descrivendolo come un ambiente pieno di pregiudizi e conformismo. Ha affermato: “Non mi sento parte di un cinema che si autocelebra”, sottolineando come chi non provenga da istituti prestigiosi veda la propria carriera ostacolata. Ha rincarato la dose, dicendo che molti artisti si mostrano inclusivi solo per l’apparenza e che, dopo aver ottenuto riconoscimenti come i David di Donatello, si considerano superiori.

La reazione online alle sue parole è stata mista. Molti sostenitori lo hanno elogiato per la sincerità, mentre altri hanno contestato le sue affermazioni, sottolineando che anche lui ha un percorso che non lo distingue necessariamente dagli altri. Alcuni commenti riflettono un dissenso, criticando la sua autorevolezza nel dibattito e rimarcando che il suo successo in pochi film non giustifica le sue affermazioni. Altri invece lo hanno incoraggiato a rimanere fedele a se stesso e ai valori espressi nel corso dell’intervista.

Fonte: www.libero.it