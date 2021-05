Michele Morrone al centro di un’accesa discussione su Twitter. E no, non c’entra nulla il sequel di 365 giorni e nemmeno le nuove foto dell’attore in piscina, ma una polemica che riguarda anche Belen Rodriguez. Ma andiamo per gradi e…



Lo scorso luglio Alfonso Signorini ha sganciato un gossip bollente proprio sul bellissimo attore e la showgirl argentina. Secondo il settimanale Chi tra i due c’è stato uno scambio di messaggi.

“In questi giorni circola un nome molto grosso tra gli ammiratori di Belen. Stiamo parlando di Michele Morrone, l’attore del momento grazie al film 365 giorni. Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina”.

I rumor sono andati avanti settimane, tanto che addirittura altri esperti di gossip hanno parlato di “week end lontani dai paparazzi” e “passione segreta”. Tutto si è sgonfiato con l’arrivo di Antonino nella vita della Rodriguez. Adesso però il nome di Belen è stato nuovamente accostato a quello del divo di 365 e non per un bel motivo.

Durante una diretta un follower di Michele Morrone gli ha suggerito di mettersi insieme a Belen e lui ha risposto in modo bislacco: “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora caro Alana. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*0. Però magari, chi lo sa“.

I fan di Belen sono sul piede di guerra, convinti che Morrone abbia ridotto la loro beniamina a un “cu** e due te***”. Ma è davvero così? Secondo me potrebbe esserci un’altra spiegazione. Probabilmente Michele si è espresso in maniera fraintendibile e magari voleva dire che non può fidanzarsi con una donna solo per il suo aspetto fisico e che prima dovrebbe conoscerla. Nel dubbio aspettiamo la sua versione.

Il video in cui Michele Morrone nomina Belen Rodriguez.

Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato pic.twitter.com/AvySqBMVkk — Gian Maria Sainato (@giansainato) May 9, 2021

Michele Morrone sei un bono assurdo e non ci sono dubbi ma tesoro tu non mi sembra abbia tutti questi grandi contenuti quindi prima di parlare tette e culo(cosa che apprezzavi in quella cessata di 365) dovresti guardare al tuo inconsistente orticello pic.twitter.com/qtHGrJ6ogZ — IL DIAVOLO È NELLA TESTA DI CHI PENSA 🏝🔥 (@vincycernic) May 9, 2021